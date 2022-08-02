El Mundo: Испания отказалась передавать Украине танки Leopard

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что правительство приняло решение не передавать Украине танки Leopard, поскольку они в неудовлетворительном состоянии, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет El Mundo.

"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что "Леопарды", многие годы не использовавшиеся в Сарагосе, невозможно (отправить на войну в Украину), потому что они находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии" , - заявила Роблес.

По ее словам, были проведены испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.

"Мы не можем их предоставить, потому что это будет представлять риск для людей" , – пояснила Роблес.

В июле стало известно, что правительство Испании готовится передать Украине 10 находящихся на вооружении испанской армии боевых танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113.

Как сообщалось, группа украинских экспертов посетила Испанию, чтобы осмотреть состояние техники и определить уровень необходимости обновления и модернизации. На передачу техники требовались также разрешения Германии и США.

В июне власти Германии уже отвергли предложение Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.

До сих пор страны Запада отказывались поставлять Украине танки западного образца. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из-за опасений вовлечения в войну с Россией страны Запада имели договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия.