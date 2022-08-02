В Минкульте назвали 10 топонимов, которые следует дерусифицировать
В Министерстве культуры и информационной политики назвали 10 самых распространенных российских урбанонимов в Украине, которые рекомендуют переименовать в первую очередь.
На первых трех позициях оказались топонимы, названные именами таких российских деятелей: космонавта Юрия Гагарина, поэта Александра Пушкина и биолога Ивана Мичурина.
Соответствующий список опубликовал экспертный совет МКИП по преодолению последствий русификации и тоталитаризма.
Эксперты говорят, что значительное количество названий улиц, площадей, проспектов и т.п. связано с россиянами, чьи "жизнь и деятельность не имеют отношения к Украине, ее истории, науке, культуре".
Также в большинстве случаев эти люди не родились в Украине.
- Юрий Гагарин;
- Александр Пушкин;
- Иван Мичурин;
- Валерий Чкалов;
- Максим Горький;
- Михаил Лермонтов;
- Александр Суворов;
- Владимир Маяковский;
- Александр Матросов;
- Владимир Комаров.
В Минкульте рекомендуют изменять эти названия, чтобы уменьшить влияние советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев.
"Экспертный совет поддерживает решение органов местного самоуправления по переименованию топонимов, связанных с государством-агрессором, коммунистическим тоталитарным режимом, имперскими и советскими идеологемами", – говорят в Минкульте.
Также дерусификация городских названий должна установить историческую справедливость и восстановить украинскую историко-национальную топонимику.
"Враг даже топонимику использует как манипулятивный механизм для ретрансляции пропагандистских месседжей, ценностей, своей мировоззренческой модели и концепта так называемого "русского мира".
Полномасштабная война стала катализатором для ускорения процесса отстранения от культурного пространства Украины и общественно-политического дискурса того русского, что десятилетиями внедрялось как "великая русская культура", – говорит министр культуры Александр Ткаченко.