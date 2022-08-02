В Минкульте назвали 10 топонимов, которые следует дерусифицировать

В Министерстве культуры и информационной политики назвали 10 самых распространенных российских урбанонимов в Украине, которые рекомендуют переименовать в первую очередь.

На первых трех позициях оказались топонимы, названные именами таких российских деятелей: космонавта Юрия Гагарина, поэта Александра Пушкина и биолога Ивана Мичурина.

Соответствующий список опубликовал экспертный совет МКИП по преодолению последствий русификации и тоталитаризма.

Эксперты говорят, что значительное количество названий улиц, площадей, проспектов и т.п. связано с россиянами, чьи "жизнь и деятельность не имеют отношения к Украине, ее истории, науке, культуре".

Также в большинстве случаев эти люди не родились в Украине.

Юрий Гагарин;

Александр Пушкин;

Иван Мичурин;

Валерий Чкалов;

Максим Горький;

Михаил Лермонтов;

Александр Суворов;

Владимир Маяковский;

Александр Матросов;

Владимир Комаров.

В Минкульте рекомендуют изменять эти названия, чтобы уменьшить влияние советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев.

"Экспертный совет поддерживает решение органов местного самоуправления по переименованию топонимов, связанных с государством-агрессором, коммунистическим тоталитарным режимом, имперскими и советскими идеологемами" , – говорят в Минкульте.

Также дерусификация городских названий должна установить историческую справедливость и восстановить украинскую историко-национальную топонимику.

"Враг даже топонимику использует как манипулятивный механизм для ретрансляции пропагандистских месседжей, ценностей, своей мировоззренческой модели и концепта так называемого "русского мира".