Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается на сайте украинского лидера и в Twitter генсека Альянса, сообщает Новое время.
В пресс-службе Зеленского подчеркнули, что Столтенберг выразил соболезнования в связи с убийством Россией украинских военнопленных в Еленовке.
Президент также проинформировал генсека о ситуации на фронте и призвал передавать Украине большее количества тяжелого оружия от стран НАТО для отражения атак РФ и перехода к контрнаступлению, сообщается на сайте президента.
Также Зеленский отметил важность передачи Украине нелетальной военной помощи.
Столтенберг в Twitter сообщал, что провел телефонный разговор с Зеленским о приоритетах военной поддержки.
"Крайне важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине еще быстрее", — подчеркнул он.
Генсек также добавил, что обсуждал с Зеленским разблокирование экспорта зерна через Черное море.