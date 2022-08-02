Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.﻿﻿ Об этом сообщается на сайте украинского лидера и в Twitter генсека Альянса, сообщает Новое время.

В пресс-службе Зеленского подчеркнули, что Столтенберг выразил соболезнования в связи с убийством Россией украинских военнопленных в Еленовке.

Президент также проинформировал генсека о ситуации на фронте и призвал передавать Украине большее количества тяжелого оружия от стран НАТО для отражения атак РФ и перехода к контрнаступлению, сообщается на сайте президента.

Также Зеленский отметил важность передачи Украине нелетальной военной помощи.

Столтенберг в Twitter сообщал, что провел телефонный разговор с Зеленским о приоритетах военной поддержки.

"Крайне важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине еще быстрее" , — подчеркнул он.

Генсек также добавил, что обсуждал с Зеленским разблокирование экспорта зерна через Черное море.