ГУР: оккупанты пытаются скрыть потери в Хрустальном после удара ВСУ

Российские оккупанты пытаются скрыть потери после удара ВСУ по отелю в городе Хрустальный Луганской области, где находилось вражеское подразделение, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"После нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Вместо этого был проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих" , — отметили в разведке.

Большинство раненых были немедленно отправлены в военный госпиталь в Ростов-на-Дону на гражданских автомобилях.

После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ, оккупанты активно начали распространять дезинформацию в СМИ, сети Интернет и мессенджерах, что будто бы все оккупанты успели заранее уехать из гостиницы и никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный уничтожили около 100 оккупантов.