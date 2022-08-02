ЕС перечислил Украине первый миллиард макрофина в полном объеме

Европейский союз предоставил Украине в полном объеме первый транш в размере 1 миллиарда евро новой экстренной новой макрофинансовой помощи, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Linkedin.

"Эти средства помогут Украине удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после непровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. Миллиард евро укрепит Украину на решающем этапе" , - написала она.

Напоминаем:

В понедельник на счет Национального банка поступила первая половина миллиардного транша Европейского союза, во вторник ожидается вторая.

Совет Евросоюза 12 июля поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в поддержку экономики в условиях войны.

Эта сумма является первым траншем исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Страны ЕС подготовили такой резервный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, предусматривающий 8,8 миллиарда евро ссуд.