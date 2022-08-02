Минобороны РФ обвинило США в участии в войне на стороне Украины

Министерство обороны России обвинило США в участии в войне на стороне Украины, поскольку, как там говорят, с Вашингтоном согласовываются цели, по которым бьют реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Конашенков сослался на слова заместителя председателя военной разведки Вадима Скибицкого, который якобы сказал "The Telegraph", что перед запусками ракет HIMARS между представителями разведслужб Украины и США идут консультации, "позволяющие Вашингтону остановить любые атаки, если они недовольны целью".

"Все это бесспорно доказывает, что Вашингтон, несмотря на заявления Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт в Украине".

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