Канада ввела санкции против России: в списке 17 организаций и 43 военных

Канада ввела санкции против России в связи с ее вторжением в Украину, сообщает Новое время.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте МИД Канады.

Новые санкции касаются 43 военных должностных лиц и 17 организаций.

В санкционный список включили российских военнослужащих, причастных к массовым убийствам в Буче.

15 июля Канада расширила ряд санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.

8 июня Канада в рамках нового пакета санкций запретила рекламным агентствам и агентствам по связям с общественностью работать на российские нефтяные и газовые компании.