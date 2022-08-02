ОВА: над Винницкой областью сбили две вражеские ракеты оккупантов

Силы ПВО во вторник, 2 августа, сбили две российских ракеты над Винницкой областью, сообщает Новое время.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Борзов в Telegram.

В ОВА призвали жителей области не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на 18:00 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Инфографика: alerts.in.ua

2 августа в Виннице скончался детский врач Павел Ковальчук, пострадавший в результате ракетного удара россиян по городу 14 июля. Количество погибших возросло до 27 человек.