ОВА: над Винницкой областью сбили две вражеские ракеты оккупантов
Силы ПВО во вторник, 2 августа, сбили две российских ракеты над Винницкой областью, сообщает Новое время.
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Борзов в Telegram.
В ОВА призвали жителей области не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.
По состоянию на 18:00 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
2 августа в Виннице скончался детский врач Павел Ковальчук, пострадавший в результате ракетного удара россиян по городу 14 июля. Количество погибших возросло до 27 человек.