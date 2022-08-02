Кабмин одобрил назначение нового главы Херсонской областной администрации
Кабинет министров 2 августа одобрил назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской областной государственной администрации, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации", — сообщил он.
Кроме того, правительство назначило Ирину Ковпашко заместителем председателя правления Пенсионного фонда.
Как сообщалось, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Херсонской ОВА Геннадия Лагуту.