Кабмин одобрил назначение нового главы Херсонской областной администрации

Кабинет министров 2 августа одобрил назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской областной государственной администрации, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации" , — сообщил он.

Кроме того, правительство назначило Ирину Ковпашко заместителем председателя правления Пенсионного фонда.

Как сообщалось, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Херсонской ОВА Геннадия Лагуту.