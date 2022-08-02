МИД Китая отреагировал на визит Пелоси на Тайвань: объявляют военные учения

В Министерстве иностранных дел Китая снова предупредили США о последствиях визита конгрессвумен Нэнси Пэлоси на Тайвань, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя МИД Чжао Лицзяня.

"Мы внимательно следим за маршрутом спикера Пелоси. Ее визит на Тайвань является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным подрывом суверенитета и территориальной целостности нашей страны, серьезной угрозой миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, а также серьезным подрывом китайско-американских отношений" , - сказал он.

По его словам, приезд Пэлоси на Тайвань будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нарушающим принцип "одного Китая", что, в свою очередь, создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Он также призвал США не разыгрывать "тайваньскую карту" для контроля над Китаем.

На фоне этого Управление морской безопасности Китая распространило уведомление о том, что с 00:00 часов 2 августа до 00:00 часов 6 августа в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения с боевыми стрельбами.

В связи с этим заход всех судов в районы, координаты которых указаны на сайте ведомства, запрещен.

Как сообщалось, Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на угрозы Китая.

Напомним, ранее правительство Китая пригрозило "решительными мерами", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

После этого представитель Министерства национальной обороны Китая Тан Кефей завил, что если США будут настаивать на поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань, армия Китая "никогда не будет сидеть сложа руки".

По информации СМИ, американские военные начали опасаться, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Тайвань, который запланирован в августе текущего года.