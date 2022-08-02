Шольц: Канада, согласившись отдать турбину "Северного потока", раскусила блеф Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц защищает решение Канады передать турбину "Северного потока" России, поскольку это лишило Кремль повода прекратить поставки природного газа в Европу, сообщает Европейская правда.

Такое мнение Шольц высказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

"Благодаря премьер-министру (Канады) Трюдо мы смогли раскусить блеф Путина. Мы никогда не верили, что сокращение поставок (газа) произошло по техническим причинам. Поскольку турбина готова к доставке, Россия должна снова выполнить свои договорные обязательства" , – считает он.

Немецкий канцлер добавил, что Россия пытается разделить союзников, обвиняя задержку с возвращением турбины в сокращении поставок газа.

"Россия пытается оказывать давление и противопоставить одного союзника другому… Если Москва решит не выполнять свои договорные обязательства, то пусть это будет ясно всему миру. Благодаря Канаде теперь это будет так. Это хорошо известная игрушка: Россия хотела прекратить поставки газа и обвинить в этом наш режим санкций" , – сказал он.

Шольц также считает критику решения Канады "совершенно безосновательной".

"Решение о поставке турбины вряд ли является услугой "Газпрому". Это мощный знак поддержки Германии и Европы, а также поддержки солидарности среди ближайших союзников, чтобы поддерживать долгосрочную поддержку Украины. Как ослабление Германии и Европы поможет Украине?" – добавил канцлер.

Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ЧП1 после плановых технических работ.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт.

В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями усложняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

На этом фоне "Газпром" объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", из-за чего газопровод работает на 20% своей заявленной мощности, приведя к энергетическому кризису в Европе.