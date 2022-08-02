Генштаб: враг обстреливал позиции ВСУ почти по всей линии фронта

В течение 2 августа боевые действия проходили почти по всей лени фронта, русские войска прибегали к штурмам по нескольким направлениям, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

В Северском направлении враг не прекращает обстрелы позиций наших войск с территории российской федерации и ведения воздушной разведки в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занятых рубежей и недопущения создания силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, а также вооружения и военной техники.

На Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Чугуев, Дементиевка, Протопоповка, Гусаровка, Чеполь, Питомник, Черкасские Тишки, Петровка, Ртищевка, Старый Салтов, Скрипаи, Сосновка, Циркуны. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнего Салтова.

Оккупанты потерпели неудачу и отступили при попытке улучшить тактическое положение в направлении Тернова – Байрак.

На Славянском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курулька, Грушуваха, Дибривно, Адамовка, Долина, Краснополье, Мазановка, Большая Камышеваха, Васильевка Первая и Крестище. Нанес авиаудару возле Дубровного.

Отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Довгенького и Долины, группы отошли.

На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Систематическим применением средств огневого поражения противник пытается сковать действия наших войск и не допустить их опрокидывания на угрожающие направления.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Донецкого. Враг нанес авиаудару неподалеку от Серебрянки. Вел воздушную разведку БпЛА возле Кривой Луки.

Противник попытался наступать в направлении Новолуганское – Ивано-Дарьевка. Получил решительный отпор наших воинов и отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцево, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Железного. Враг увеличил интенсивность задействования авиации на указанном направлении и нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы.

Все попытки продвижения противника в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад.

В направлении Возрождения – Кодема отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Новобахмутовки.

Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли. В направлении Донецк – Пески враг имеет частичный успех.

На Новопавловском и Запорожском направлениях были зафиксированы обстрелы, авиаудар и воздушная разведка БпЛА.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны. Пытается восстановить утраченное положение.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.