США ввели санкции против Кабаевой и еще ряда российских бизнесменов

США ввели санкции против Кабаевой и еще ряда российских бизнесменов
Фото: Рixabay

США ввели ограничения против ряда российских бизнесменов и предпринимателей. Среди персон, включенных в список санкций, фигурирует и Алина Кабаева, бывшая российская гимнастка, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальный сайт Минфина США.

Кабаева также является главой совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, который владеет контролирующими пакетами в государственных СМИ).

Под ограничения также попали:

  • бывший руководитель "ФосАгро" Андрей Гурьев и его сын,
  • глава совета директоров ОАО "Еврохим" Андрей Мельниченко,
  • бизнесмен-миллиардер Александр Пономаренко,
  • владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников,
  • заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова,
  • предприниматель Дмитрий Пупмянський.

Напомним, ранее ЕС ввел в действие еще один пакет санкций против России, который, в частности, заключаются в запрете на въезд и замораживании активов Кабаевой.

Против Кабаева также ввели санкции Британия, Канада, Австралия.

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