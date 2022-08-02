США ввели санкции против Кабаевой и еще ряда российских бизнесменов

США ввели ограничения против ряда российских бизнесменов и предпринимателей. Среди персон, включенных в список санкций, фигурирует и Алина Кабаева, бывшая российская гимнастка, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальный сайт Минфина США.

Кабаева также является главой совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, который владеет контролирующими пакетами в государственных СМИ).

Под ограничения также попали:

бывший руководитель "ФосАгро" Андрей Гурьев и его сын,

глава совета директоров ОАО "Еврохим" Андрей Мельниченко,

бизнесмен-миллиардер Александр Пономаренко,

владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников,

заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова,

предприниматель Дмитрий Пупмянський.

Напомним, ранее ЕС ввел в действие еще один пакет санкций против России, который, в частности, заключаются в запрете на въезд и замораживании активов Кабаевой.

Против Кабаева также ввели санкции Британия, Канада, Австралия.