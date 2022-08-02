AFP: первый зерновоз с украинской кукурузой добрался до побережья Турции

Первый зерновоз, накануне отправившийся из украинской Одессы, приплыл к побережью Турции во вторник, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили корреспонденты AFP, находящемся на месте.

Судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, должно пройти инспекцию общей контрольной группой, в которую входят российские и украинские официальные чиновники. Координационный центр в Стамбуле отвечает за инспекцию.

После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

Напомним, 1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал выход первого корабля "днем облегчения для мира".