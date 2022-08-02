Оборонное ведомство: более 20 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня

Во вторник, 2 августа, в опознавательную зону ПВО Тайваня вошел 21 китайский военный самолет, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает оборонное ведомство острова.

По его информации, в операции приняли участие восемь истребителей J-11, 10 J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и два разведывательных самолета Y-9 и Y-8.

В ведомстве отмечают, что самолеты зашли в зону действия ПВО на юго-западе от острова. При этом они приближались к условной линии разграничения между Китаем и Тайванем.

Направление полета китайских военных самолетов (twitter.com/MoNDefense)

Напомним, сегодня спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

После этого в Китае начали угрожать США и анонсировали проведение военных учений, которые начались уже сегодня вечером.