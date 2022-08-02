Кабмин: Нафтогаз снова будет просить кредиторов об отсрочке уплаты долга

НАК "Нафтогаз" направил запрос к держателям еврооблигаций по отсрочке выплат по ним на два года подобно условиям реструктуризации суверенного внешнего долга Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Государствам еврооблигаций предлагается согласовать определенные изменения в условия таких ценных бумаг, в том числе отсрочку сроков уплаты тела и процентов на период двух лет, что в целом является подобными условиям условий предложения, которое сделала Украина относительно государственных еврооблигаций" , - отметили в правительстве.

Правительство хочет провести реструктуризацию долга Нафтогаза для сохранения валютной ликвидности в стране, а уволенные средства направить на приобретение достаточного объема газа для обеспечения потребностей в течение отопительного сезона 2022/23 годов.

Своим сообщением правительство призвало инвесторов поддержать предложения Нафтогаза, являющиеся частью управления Украиной своими обязательствами и долгом важных государственных учреждений во взаимодействии с инвесторами и с учетом приоритетов и стратегических целей Украины.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода 26 июля не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании. НАК должен был до конца вторника выплатить 335 млн долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн евро процентов (по выпуску 2024 года).

Чтобы провести эти выплаты, Нафтогаз должен был получить согласование правительства, которое оно не предоставило. НАК утверждает, что имеет на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям и предупреждает о негативных последствиях для Нафтогаза и страны в случае "жесткого дефолта".

Держатели евробондов "Нафтогаза" ранее отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года.

По данным источников ЭП, со стороны иностранных партнеров Украины существует непонимание, почему при условии заморозки выплат по государственному долгу частные инвесторы продолжают получать средства. Попытки "Нафтогаз" оплатить по долгу при этом вызывают беспокойство у ключевых кредиторов государства.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что безотлагательно будет предложено новое соглашение по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат.