Офис президента прокомментировал решение России по поводу полка "Азов"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во вторник, 2 августа, прокомментировал решение страны-агрессора России признать "террористической организацией" полк Азов, сообщает Новое время.

В своем Telegram-канале Подоляк подчеркнул, что любые решения в российских юрисдикциях в отношении Украины или ее военнослужащих не будут иметь никакой правовой ценности и не повлияют на переговоры об обмене пленными.

"Немного странно звучит: страна, стоящая в шаге от того, чтобы быть признанной спонсором терроризма, нарушающая любые правила и обычаи ведения войны, признает кого-то террористической организацией…" , — написал он.

Советник главы ОП напомнил, что Азов — часть украинских Вооруженных Сил, которая защищала территорию своей страны, придерживалась всех аспектов ведения боевых действий и четко выполняла приказы. В то же время страна-террорист Россия незаконно использует внутреннюю юрисдикцию для маскировки нарушения прав военнопленных, добавил он.

"Азов действовал исключительно в пределах юридически мотивированных компетенций. Российская юрисдикция вообще не распространяется на территорию Украины, и поэтому решение является правовым нонсенсом… Более того, решения российских судов, безусловно, не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле. В то время как Россия безусловно должна быть официально признана государством-террористом" , — заявил Подоляк.

2 августа кремлевский режим объявил полк Азов «террористической организацией». Решение было принято вскоре после массового убийства россиянами пленных защитников Украины в Еленовке, где также удерживали бойцов Азова.

После этого полк Азов призвал Госдепартамент США признать Россию государством-террористом в ответ на ее многочисленные военные преступления против мирного населения Украины.