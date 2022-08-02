Залужный обсудил действия и планы с военным руководством США и НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает Новое время.

Также в разговоре принимал участие командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи.

По словам Залужного, он обсудил с партнерами дальнейшие шаги.

"Высоко ценю их поддержку и профессиональную оценку наших действий и планов. Взаимное доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и США" , — подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий также поблагодарил весь американский народ за оказанную помощь.