Буданов подтвердил, что Путин активно использует двойников
Глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин активно использует двойников, сообщает Новое время.
В видео, опубликованном в Facebook украинской разведки, Буданов рассказывает, что у «путинов» разные формы ушей.
"Это как отпечаток пальца. У каждого человека картинка уха уникальная", — сказал он.
Буданов добавил, что диктатор серьезно болен. Также глава украинской разведки убежден, что Путин, которого показывали по телевиденью до 2010 года, и тот человек, которого показывают сейчас, это разные люди.
"У них разные повадки, разные манеры, разные походки. У них даже разный рост, если хорошо присмотреться", — убежден Буданов.
Ранее глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур говорил, что нет свидетельств того, что Путин серьезно болен.
Также директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у американской разведки нет доказательств того, что Путин психически или физически болен.