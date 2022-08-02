Буданов подтвердил, что Путин активно использует двойников

Глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин активно использует двойников, сообщает Новое время.

В видео, опубликованном в Facebook украинской разведки, Буданов рассказывает, что у «путинов» разные формы ушей.

"Это как отпечаток пальца. У каждого человека картинка уха уникальная" , — сказал он.

Буданов добавил, что диктатор серьезно болен. Также глава украинской разведки убежден, что Путин, которого показывали по телевиденью до 2010 года, и тот человек, которого показывают сейчас, это разные люди.

"У них разные повадки, разные манеры, разные походки. У них даже разный рост, если хорошо присмотреться" , — убежден Буданов.

Ранее глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур говорил, что нет свидетельств того, что Путин серьезно болен.

Также директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у американской разведки нет доказательств того, что Путин психически или физически болен.