ОВА: из Донецкой области после 24 февраля эвакуировались две трети жителей

Из Донецкой области после 24 февраля эвакуировались две трети жителей, осталась категория людей, которая до последнего не хочет уезжать, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

"Со вчерашнего дня начал поезд (эвакуационный – ред.) ходить. Люди вывозились в конкретные условия с пониманием, куда они едут и со всеми необходимыми выплатами. Это 134 человека. Это до Кропивницкого. Сегодня продолжается это движение, это 95 человек…".

"Замечу, что всего выехали две трети жителей области. Осталось эти 250 тысяч плюс-минус. Конечно, темпы очень низкие и большинство людей не хочет уезжать. Но это по состоянию на данный момент. Еще летний период не завершился. Мы понимаем, что с наступлением холодов люди будут поступать иначе…

Если говорить, что эвакуация идет медленно, то это осталась та категория людей, которая до последнего не хочет уезжать. Две трети области эвакуированы. Эвакуация шла с 24 февраля".

Кириленко еще раз подчеркнул, что насильно их переселять людей никто не будет, речь идет о сохранении их жизни и прохождении отопительного периода. Он добавил, что сейчас обстрелы проходят почти по всей территории области.

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.