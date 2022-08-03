Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 180 оккупантов и 6 вражеских танков

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 180 оккупантов и 6 вражеских танков
Фото: wikimedia.org

По информации Генерального штаба ВСУ, Россия за 160 дней войны в Украине потеряла 41 350 военных, 1 774 танка и 939 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 41 350 (+180) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 774 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 022 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 939 (+3) ед,
  • РСЗО – 259 (+0) ед,
  • средств ПВО – 118 (+1) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 180 (+6) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 922 (+8) ед,
  • специальной техники – 83 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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