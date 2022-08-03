Кулеба подал Венедиктову на посла в Швейцарии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии, сообщает Украинская правда.

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии" , - сказал он.

Глава украинской дипломатии отметил, что эта идея родилась "в кругу нескольких людей – сидели, обсуждали, и была найдена такая опция".

По словам Кулебы, практика политических назначений на дипломатические должности всегда была, есть и будет во всех странах, поскольку нужен приток свежей крови, свежих мнений и взглядов.