СБУ задержала помощника нардепа за сотрудничество с РФ

СБУ задержала помощника действующего народного депутата, желавшего стать гауляйтером РФ в случае оккупации Черкасской области, сообщает Украинская правда.

По данным источника издания "Украинская правда", речь идет о помощнике народного депутата от "ОПЗЖ" Василия Нимченко – Александра Замырайло.

Сотрудники Службы безопасности задержали депутата Черкасского городского совета, который возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа – при жизни" в горсовете до запрета этой партии, и работал помощником нардепа. Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против Украины, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.

В частности, помощник Нимченко утверждал, что война, развязанная РФ в Украине – это гражданский конфликт, отрицал нанесение авиаударов РФ по мирным городам и совершение преступлений военными РФ, распространял фейки о деятельности ВСУ, а также возмущался обмену военнопленных.

Позже злоумышленник пытался скрыться за границу и иммигрировать в США, но бойцы спецназа задержали его накануне выезда.

СБУ

Замырайло известен тем, что в свое время отказывался выступать на сессии горсовета на украинском языке, поэтому его выступления переводил секретарь горсовета.

