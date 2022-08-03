Оборот наличных денег в кассах банков снизился на 16% – НБУ

В Нацбанке сообщили, что оборот наличных денег в кассах банков в январе-июне 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году - это обусловлено влиянием войны.

Так, объем поступлений наличных денег в касс банков за этот период составил 965,4 млрд грн и уменьшился на 16,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

НБУ

"Выдачи наличных из касс банков в первом полугодии 2022 года составили 1 014,5 млрд грн. Этот показатель уменьшался несколько более низкими темпами, чем поступления. Его снижение составило 13,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года" , - говорится в сообщении.

В то же время, за первое полугодие 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами, говорят в регуляторе.

С данным НБУ, традиционно в три самых популярных кассовых операций по выдаче наличных попали следующие (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт – 81,7%;

для подкрепления операторов почтовой связи – 5,9%;

для покупки иностранной валюты у клиентов – 3,9%.

При этом, как и раньше, крупнейшими источниками поступлений наличных денег в касс банков стали (% от общего объема поступлений):