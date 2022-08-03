Нэнси Пелоси покинула Тайвань
Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань, сообщает Европейская правда.
Около 13:00 по Киеву самолет Нэнси Пелоси отправился в путь, завершая ее визит продолжительностью менее суток.
В ходе визита Пелоси и еще пять членов Конгресса США в составе делегации встретились с руководством Тайваня.
Далее спикер продолжит турне по Азии. Из Тайваня она направляется сначала в Южную Корею, далее – Японию.
Пелоси стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.
Китай немедленно осудил визит Пелоси, а министерство иностранных дел заявило, что он наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе.
Пекин пообещал принять меры в ответ на визит Пелоси, отметив, что вытекающие из него последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".