Нэнси Пелоси покинула Тайвань

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань, сообщает Европейская правда.

Около 13:00 по Киеву самолет Нэнси Пелоси отправился в путь, завершая ее визит продолжительностью менее суток.

В ходе визита Пелоси и еще пять членов Конгресса США в составе делегации встретились с руководством Тайваня.

Our delegation had the distinct privilege of meeting with the President of Taiwan @Iingwen today.We discussed how America & Taiwan can deepen our economic ties, further strengthen our security partnership & defend our shared democratic values. pic.twitter.com/VL509UYK4x — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

Далее спикер продолжит турне по Азии. Из Тайваня она направляется сначала в Южную Корею, далее – Японию.

Пелоси стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Китай немедленно осудил визит Пелоси, а министерство иностранных дел заявило, что он наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Пекин пообещал принять меры в ответ на визит Пелоси, отметив, что вытекающие из него последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".