В Украину прибыли первые дроны-разведчики Fly Eye

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украину в рамках проекта "Армия дронов" поступили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye, которые уже сегодня отправятся на передовую.

"Всего на "Армию дронов" собрали более 751 млн гривень через платформу United24. На первые 260 млн из этой суммы заключили контракты на закупку двух станций управления и 20 беспилотников Fly Eye, 78 мультикоптеров Matrice, а также двух наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate" , - заявил министр.

Fly Eye – это высокотехнологичные беспилотники, которые помогают отслеживать действия врага и изменять военные стратегии.

Дроны Fly Eye развивают скорость до 160 километров в час. Их можно запускать из руки. Они совместимы с западными ракетно-артиллерийскими установками, где используется автоматизированная система управления огнем, позволяющая эффективно определять цели.

В начале июля фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов". Это программа, в которую входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.