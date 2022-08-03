В Украине может появиться дополнительная таможенная пошлина

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине могут ввести дополнительную таможенную пошлину, сейчас в правительстве обсуждают концепцию, сообщает Экономическая правда.

"Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Такая инициатива может не носить название дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции на покупку импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому, когда и в каком виде будет введен сбор - говорить рано" , - заявил министр.

По его словам, динамика налоговых и таможенных поступлений начинает улучшаться. Если в марте поступления из таможни были – 7 млрд грн, то в июле уже более 22 млрд грн, что составляет более 56% плановых довоенных показателей.

Замглавы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк заявил, что Кабмин уже разрабатывает законопроект о введении дополнительного сбора на покупку иностранной валюты импортерами.

"Здесь следует отметить, что избранная концепция не предусматривает дополнительных импортных пошлин (что сложно в администрировании), а предусматривает введение 10% сбора на валютообменные операции по покупке всех импортных товаров и услуг" , — отметил нардеп.

В настоящее время импортеры совершают покупку валюты по официальному курсу Нацбанка, который зафиксирован на новом уровне 36,57 грн за доллар. В случае если соответствующий законопроект найдет поддержку в парламенте, то фактически курс покупки валюты импортерами может возрасти до 40,23 грн за доллар, ведь 3,66 грн они будут обязаны заплатить в бюджет.

Цель законопроекта не только в том, чтобы увеличить поступление в госказну, но и снизить спрос на импортные товары и услуги среди украинцев и соответственно давление на международные резервы и стабильность гривни, отмечает Железняк.