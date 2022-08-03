Еврокомиссар: количество украинских беженцев в ЕС стабилизировалось

По данным Еврокомиссии, количество украинских беженцев в ЕС сейчас относительно постоянное, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в интервью нескольким информационным агентствам в среду, сообщает издание Bild.

Количество прибывающих в ЕС сейчас примерно такое же, как и тех, кто въезжает в Украину из государств Евросоюза. Ежедневно от 35 000 до 40 000 человек выезжают из ЕС в Украину.

В то же время, Йоханссон подчеркнула, что это не количество граждан Украины, которые возвращаются домой. Часть этих людей являются жителями приграничного региона.

В июле Йоханссон сообщала, что количество уезжающих в Европейский Союз украинцев вернулось к уровню, который был до российского вторжения.

Накануне Илва Йоханссон прибыла с визитом в Киев.