СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, действовавшую сразу в нескольких областях

Контрразведка разоблачила агентуру ФСБ, действовавшую сразу в нескольких областях Украины, сообщает Новое время.

Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе СБУ.

Руководителем агентурной сети оказался житель Одессы с позывным «Профессор».

После своей вербовки он стал резидентом, подыскивавшим для российской спецслужбы новые кадры для реализации подрывной деятельности против Украины.

В первую очередь кураторов «Профессора» интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектов критической инфраструктуры в разных регионах страны.

Кроме него, на данное время задержан еще один член агентурной сети из Ивано-Франковской области, который собирал сведения об обороне региона, дислокации и перемещении украинских защитников и их техники, а также о местах расположения военных объектов.