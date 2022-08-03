Андрющенко: в Мариуполе замечено движение российской техники в сторону Мангуша

В среду, 3 августа, в Мариуполе было замечено движение российской военной техники в сторону Мангуша, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"Фиксируем очередное движение военной техники. В 12-10 утра движение инженерных и грузовых автомобилей, похожих визуально на автомобили РЭБ с грузовиками с живой силой в российской форме" , — написал он.

По его словам, они двигались по проспекту Строителей с отметкой «Z» в сторону выезда на Мангуш.