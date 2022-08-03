Huawei остановила продажи в официальном онлайн-магазине в России

Китайская компания Huawei объявила об остановке продаж в официальном онлайн-магазине Huawei Vmall в России, а также в приложении этого магазина. О причинах решения компания не сообщила, сообщает Обозреватель.

О прекращении продаж говорится в сообщении на сайте Vmall. В нем уточняется, что продажи на площадке остановлены с 1 августа.

Уточняется, что заказы, размещенные ранее в маркетплейсе Vmall, будут доставлены в обычном режиме. При этом о возобновлении работы в будущем не говорится.

Уведомление для россиян в магазине Huawei Vmall . Источник: shop.huawei.ru

На страницах всех продуктов на сайте указано, что товара нет в наличии. При этом продукция Huawei все еще доступна для заказа через российский раздел сайта Huawei.com.

Оффлайн-магазины Huawei начали закрываться в России еще в начале июня. В июле компания сократила количество внештатных российских сотрудников и перестала набирать новых.