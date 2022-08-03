В ГУР рассказали новые детали убийства украинских пленных в Еленовке

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что боевики "Вагнера" для убийства военнопленных в Еленовке заминировали помещение, где находились украинские бойцы, и уничтожили их, чтобы скрыть зверства своих "допросов", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении ГУР.

"Установлены некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных в колонии в н. п. Еленовка (Донецкая область), в которой находились украинские военнопленные, в т.ч. из состава полка "Азов"…

Российская сторона не намерена осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (что могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных.

По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении" , — говорится в сообщении украинской разведки.

Разведчики сообщают, что украинских защитников допрашивали следователи т. н. "МДБ ДНР" совместно с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ РФ.

Во время этих допросов оккупанты активно использовали физические пытки и побои.

В ГУР добавляют, что пытки были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов.

В случае успеха своего плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах.

Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины".

Отмечается, что допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха – украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

Напомним, утром 29 июля российские пропагандистские СМИ заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные из "Азовстали". Оккупанты обвинили в обстреле ВСУ и заявили, что погибли более 40 военнопленных и еще 130 получили ранения.

Отметим, близкий к Кремлю российский Telegram-канал "Незыгарь" еще 5 июня анонсировал удар по лагерю военнопленных в Еленовке.

В Международном волонтерском сообществе InformNapalm заявили, что Россия в Еленовке могла применить термобарическое оружие — военнопленных "азовцев" сожгли во сне.