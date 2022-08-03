Зеленский констатировал серьезные проблемы в экономике Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал о сложной ситуации в экономике Украины во время войны с российскими захватчиками, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил во время выступления перед студентами из 20 вузов Австралии.

"Когда такое количество людей уехало или потеряло (работу). Мы потеряли большое количество рабочих мест, миллионы. Для государства, население которого 40 млн, — 12 млн перемещенных лиц, это просто удар по экономике, почти ее убийство. Она сегодня находится в коме. Мы, не только Украина, но и весь мир, должны сегодня сделать все, чтобы наша экономика начала дышать" , — отметил глава государства.

По словам президента, ежемесячный дефицит составляет $5 млрд.

"Чтобы вы поняли, это речь не идет о любом строительстве и т.п., кроме зарплат, пенсий, социальных выплат. Это большие потери. Блокирование портов Россией — это большие потери для экономики уже не Украины, а мира. Там сейчас по меньшей мере на $10 млрд зерна, которые должны вернуться в нашу экономику. А дефицит ежемесячный $5 млрд, это говорит о том, что именно зерно позволит нам прожить 2 месяца. Это для нас очень важно. Россия это блокирует, она понимает, что приведет к дефициту, это может привести к голоду миллионов людей. К хаосу во многих странах".

Напомним, в мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине из-за масштабного вторжения России не работает 35% экономики, а падение ВВП по итогам года может составить 35-50%.