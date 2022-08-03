Кулеба: следующие корабли с украинским зерном уже готовы к отправке

Корабли с украинским зерном уже готовы к отправке из украинских портов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Новое время.

"Следующие корабли уже готовы к отправке" , — сказал он во время брифинга.

Министр добавил, что они будут отправляться из портов, участвующих в зерновой инициативе, согласно согласованному графику.

"Надеемся, что все будет работать и РФ не сделает никаких шагов, которые бы разрушили эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве ООН и Турции" , — сказал он.

Кулеба также напомнил, что Украина стала первой из всех участников этой договоренности, полностью готовой к выполнению всех пунктов договора.

В среду, 3 августа, в турецком порту прошла инспекция сухогруза Razoni, который стал первым судном с зерном, вышедшим из украинского порта после достижения так называемых Стамбульских соглашений.