Глава ВГА: в Авдеевке люди живут в ужасных, бесчеловечных условиях

В Авдеевке Донецкой области остается около 2,5 тысячи гражданских — это 10% от населения, которое было в городе до полномасштабного вторжения России, сообщает Новое время.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода начальник Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Люди живут в ужасных, бесчеловечных условиях. Нет воды, газа. Электричество отсутствует около трех месяцев. Воду пытаемся подвозить, но очень сложно это делать. В сутки город обстреливают около 20 раз" , — сказал Виталий Барабаш.

Он добавил, что российские оккупанты применяет весь спектр артиллерии и авиацию.

"Несколько дней подряд враг не прекращает попыток наступления на город. Все под прикрытием артиллерии, авиации. Почти каждый день дважды в день бьет авиация. Работают со всех систем артиллерии, которые только есть в наличии. Используют Солнцепеки (тяжелая огнеметная система — ред.), ракеты Искандер. Применяют дистанционное минирование" , — рассказал Виталий Барабаш.

Руководитель Авдеевской ВГА надеется, что украинским войскам удастся удержать город.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с наступлением российских войск в направлении Песков и Авдеевки (пригороды Донецка) превратилась в настоящий ад.