Сенат США проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Сенат США в среду принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, голосование еще продолжается, однако документ уже набрал достаточное для его утверждения количество голосов, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру непосредственно ратификации выполняет президент, Сенат дает на это согласие. Теперь глава государства Джо Байден должен будет подписать соответствующие документы о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО и направить их в альянс.

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО должны ратифицировать все члены блока. К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 стран, входящих в альянс.

Отметим, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину, однако встретили сопротивление со стороны Турции, которая обвинила их в поддержке группировок, которые она считает террористическими.

Уже в прошлом месяце во время саммита НАТО страны подписали соглашение о снятии вето Турции в обмен на обязательства по борьбе с терроризмом и экспорту оружия. Анкара, со своей стороны, заявила, что будет внимательно следить за выполнением соглашения.