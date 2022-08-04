Минцифры добавит в "Дію" пенсионное и покупку облигаций

Руководитель по развитию электронных услуг министерства Мстислав Баник заявил, что Минцифры хочет добавить в приложение Дія пенсионное удостоверение и возможность покупать облигации, сообщает Новое время.

"Мы работаем над появлением пенсионных удостоверений: по возрасту, за инвалидность и по выслуге лет" , — рассказал Баник.

Он подчеркнул, что у многих украинцев нет ID-карты или заграничного биометрического паспорта, а внутренний паспорт старого образца в приложении Дія не отображается.

Баник добавил, что в приложении также появится возможность купить облигации.

Ранее сообщалось, что в Минцифры хотят создать необанк Дія Банк, чтобы привлечь как можно больше украинцев к механизму соцвыплат с помощью карт.