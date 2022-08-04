Китай начал военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
В четверг, 4 августа, Пекин провел учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайваньском проливе, это произошло на фоне визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом, со ссылкой на The Guardian, сообщает Новое время.
Планируется, что учения Китая продлятся до воскресенья, 7 августа, они проводятся в шести зонах вокруг Тайваня.
"Командование Восточного театра военных действий НОАК провело учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайваньском проливе, нанеся удары по целям на восточной стороне пролива и достигнув ожидаемого результата", — говорится в сообщении.
В командовании китайской армии заявили, что
"нанесли точечные удары по конкретным районам в восточной части Тайваньского пролива".
Зоны учений Китая расположены вокруг Тайваня и частично перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами.
Власти Тайваня обвинили Китай в де-факто блокаде, однако его армия сейчас пребывает в обычном режиме.
Напомним, 31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.
Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.
28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях "вмешательства" в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома "играет с огнем". Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.
Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.