Китай начал военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

В четверг, 4 августа, Пекин провел учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайваньском проливе, это произошло на фоне визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. ﻿Об этом, со ссылкой на The Guardian, сообщает Новое время.

Планируется, что учения Китая продлятся до воскресенья, 7 августа, они проводятся в шести зонах вокруг Тайваня.

"Командование Восточного театра военных действий НОАК провело учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайваньском проливе, нанеся удары по целям на восточной стороне пролива и достигнув ожидаемого результата" , — говорится в сообщении.

В командовании китайской армии заявили, что "нанесли точечные удары по конкретным районам в восточной части Тайваньского пролива".

Зоны учений Китая расположены вокруг Тайваня и частично перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами.

Власти Тайваня обвинили Китай в де-факто блокаде, однако его армия сейчас пребывает в обычном режиме.

Напомним, 31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях "вмешательства" в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома "играет с огнем". Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.