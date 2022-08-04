Разведка Британии: РФ прикрывает херсонские мосты, опасаясь ударов

В обзоре британской разведки о войне в Украине говориться, что Россия разместила специальное оборудование у поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары ВСУ по своим переправам, сообщает Украинская правда.

"Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде рядом с недавно поврежденными Антоновским мостом и железнодорожным мостом, оба из которых пересекают Днепр под Херсоном... Это подчеркивает, что РФ чувствует угрозу от более дальнобойных и точных систем, которые предоставляет (Украине) Запад" , – отмечает разведка.

В обзоре пишут также, что ВСУ продолжают бить по российским командным пунктам, логистическим базам и складам с боеприпасами и это, скорее всего, повлияет на способность сил РФ вовремя подвозить все необходимое и усложнит работу их подразделений обеспечения.

Упоминают также прибытие в Турцию первого зерновоза, вышедшего из порта Одессы согласно Стамбульским договоренностям.