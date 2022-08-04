За границей находятся более 600 тысяч украинских школьников – МОН
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с начала полномасштабной войны в Украину вернулись 30 тысяч детей школьного возраста, вынужденных уехать за границу, сообщает Украинская правда.
По данным Министерства образования и науки, по состоянию на начало полномасштабного вторжения РФ в Украину насчитывалось около 4 миллионов 200 тысяч участников образовательного процесса. В настоящее время за границей находятся 641 тысяча украинских детей школьного возраста, что на 30 тысяч меньше, чем было в мае.
"Но есть определенная тенденция, ведь в начале мая была 671 тысяча детей (за рубежом), на сегодняшний день – 641 тысяча, то есть 30 тысяч детей уже вернулись", – резюмировал глава МОН.
Несмотря на то, что из-за войны многих людей стали переселенцами внутри страны, все дети будут иметь доступ к учебе и будут обеспечены образовательными учреждениями, отмечает Шкарлетт.
"Ни один ребенок не останется вне образовательного процесса", - уверяет глава МОН.