За границей находятся более 600 тысяч украинских школьников – МОН

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с начала полномасштабной войны в Украину вернулись 30 тысяч детей школьного возраста, вынужденных уехать за границу, сообщает Украинская правда.

По данным Министерства образования и науки, по состоянию на начало полномасштабного вторжения РФ в Украину насчитывалось около 4 миллионов 200 тысяч участников образовательного процесса. В настоящее время за границей находятся 641 тысяча украинских детей школьного возраста, что на 30 тысяч меньше, чем было в мае.

"Но есть определенная тенденция, ведь в начале мая была 671 тысяча детей (за рубежом), на сегодняшний день – 641 тысяча, то есть 30 тысяч детей уже вернулись" , – резюмировал глава МОН.

Несмотря на то, что из-за войны многих людей стали переселенцами внутри страны, все дети будут иметь доступ к учебе и будут обеспечены образовательными учреждениями, отмечает Шкарлетт.