В Украине снижаются цены на бензин

В четверг, 4 августа, по сравнению со средой, 3 августа, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз и бензин марки Евро-95 снизились на 1,0-1,2% до 28,58-50,89 гривны/литр, а на дизельное топливо марки "Евро" сохранились на уровне 55,80 гривны/литр, сообщает Українські Новини.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 снизились на 1,2% с 51,49 грн/л до 50,89 грн/л.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на уровне 55,80 гривны за литр.

Средние цены на газ снизились на 1,0% с 28,87 грн/л до 28,58 грн/л.

Цены на заправках 4 августа, гривен/литр: