ERR: в Эстонии решили как можно быстрее убрать советские памятники

Правительство Эстонии 4 августа приняло решение о скорейшем устранении советских памятников из публичного пространства, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас со ссылкой на ERR.

"Главное решено – советские памятники нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это как можно быстрее. Конкретное время и порядок зависят от готовности и логистического плана местных органов власти. Эта логистика требует такого же внимания, организации и участия от частного сектора" , – отметила премьер.

Более точный график переноса памятников пока не может быть обнародован, говорит Каллас.

"Мы продвигаемся по мере возможности выполнения логистических задач. Важно, чтобы напряженность не обострялась ни там, ни где-либо. Понятно, что российская агрессия в Украине взрезала раны в нашем обществе, о которых напоминают советские памятники, поэтому их удаление из публичного пространства необходимо во избежание дополнительного напряжения" , – подчеркнула она.

В настоящее время в Эстонии от 200 до 400 таких памятников.

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Эстония "превратилась в репрессивное государство" после введения запрета на выступления в стране российской попгруппы "Руки вверх".