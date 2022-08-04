В полиции сообщили, сколько детей пропало с начала полномасштабной войны с РФ

Сотрудники полиции разыскивают 211 детей, пропавших с тех пор, как началось полномасштабное российское вторжение, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Алексей Сергеев.

“В период с 24 февраля в органы Национальной полиции поступили обращения о пропавших без вести 4 тысячи 353 детей. Правоохранителям удалось разыскать 4 тысячи 143 ребенка, 211 - остаются в розыске”, - сказал он .

Сергеев уточнил, что в отношении 190 детей поступили обращения от близких родственников об утраченной с ними связи по причине оккупации регионов постоянного проживания или при эвакуации из таких регионов.

"По имеющейся информации, девятерых из этих детей вывезли оккупационные войска на неподконтрольную Украине территорию", - добавил чиновник Нацполиции.

Как сообщалось, на портале «Дети войны» обнародованы данные о 358 погибших, 693 раненых и 204 пропавших без вести в результате российского вторжения детях.