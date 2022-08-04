В Украине почти полностью возобновляется работа фондового рынка

С 8 августа Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку снимает почти все ограничения на осуществление сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены с началом большой войны, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

"В течение пяти месяцев войны рынки капитала и товарные рынки работали в ручном режиме. Регулятор тщательно отслеживал и анализировал результаты каждой разрешенной операции. При мирной жизни это нонсенс, но война продиктовала свои условия. Благодаря индивидуальному подходу и умеренной позиции, мы смогли побороть панические настроения, сохранить активы и не допустить дефолты по ряду ценных бумаг" , – отметил глава Нацкомиссии Руслан Магомедов.

Он добавил, что участникам следует помнить – война продолжается и деятельность на рынках капитала должна осуществляться максимально взвешенно.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что шаг по разблокированию рынков капитала и товарных рынков является своевременным и взвешенным, ведь участники рынков подтвердили готовность к развитию финансового сектора.

Напоминаем:

С 11:00 24 февраля Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку временно приостановила обращение всех ценных бумаг.