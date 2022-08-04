Верещук также раскритиковала отчет Amnesty International о ВСУ

Возглавляющая украинский штаб по эвакуации вицепремьер Ирина Верещук раскритиковала отчет правозащитной организации Amnesty International, которая заявила, что ей не известны случаи, когда ВСУ просили или помогали с эвакуацией мирного населения из зданий в местах боевых действий, сообщает Украинская правда.

"Эвакуация – это очень непростой процесс, и к сожалению, у нас не к кому апеллировать, когда Россия грубо нарушает права людей, все возможные Женевские и другие конвенции, а все эти организации бессильны и беззубы, они ничего не могут сделать.

Та же правозащитная организация, которая сейчас что-то там пишет в своем отчете, прекрасно знает, что делает оккупант на временно оккупированных территориях, но предпочитает не говорить об этом, потому что это означает, что у них нет механизмов, чтобы привлечь к ответственности государство-террориста".

Верещук отметила, что украинские военные постоянно обращаются и просят "быстрее эвакуировать людей" и в силу возможности всегда помогают это делать на местах.

"Но враг подло использует наших гражданских как живой щит, использует больницы, школы, частные здания, обустраивая там свои огневые точки, опорные пункты. Они специально сгоняют наших женщин с детьми в помещения, из которых ведут огонь по нашим позициям".

Что этому предшествовало: