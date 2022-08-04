CNN: Россия приговорила американскую спортсменку к 9 годам колонии

Звезда WNBA Бритни Гринер была приговорена российским судом к 9 годам колонии за перевозку одного грамма масла каннабиса в своем багаже. Также ей присудили штраф в размере 1 млн рублей (16 400 долларов), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Гринер признали виновной в контрабанде наркотиков, которую, по словам судьи, она совершила намеренно. Гринер арестовали с менее чем одним граммом масла каннабиса в ее багаже в Московском международном аэропорту Шереметьево 17 февраля. Она сказала, что это была "честная ошибка" из-за поспешной сборки.



Ее адвокаты утверждали, что если Гринер когда-то и употребляла медицинскую марихуану, то только дома, в Аризоне, где это легально, очень редко, в короткие периоды между соревнованиями и в отпуске, только по рецепту врача из-за ее сильной боли от спортивных травм.

Двукратная золотая медалистка Олимпийских игр извинилась в своем последнем слове в суде и попросила его о снисхождении, пояснив, что она не имела намерения нарушать российские законы.

Защитники спортсменки отметили, что непременно обжалуют решение.

Реакция властей США

Президент США Джо Байден назвал приговор Гринер "неприемлемым".

"Сегодня американская гражданка Бриттни Гринер получила тюремный срок, который является еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, любимыми, друзьями и товарищами по команде" , - сказал он.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение "еще больше усиливает несправедливость ее незаконного задержания" и "привлекает внимание к нашей серьезной обеспокоенности российской правовой системой и использованием российским правительством незаконных задержаний для продвижения своего дела".

Директор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби указал на "серьезное предложение" Штатов по обмену пленными с россиянами и заявил, что США будут добиваться доступа консульства в Гринер.

Власти Штатов отмечают, что продолжают работать, чтобы вернуть Гринер домой.