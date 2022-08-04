CNN: Пелоси посетила демилитаризованноую зону между двумя Кореями

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила демилитаризованноую зону на границе Южной Кореи с КНДР, сообщает Деловая столица.

Пелоси также встретилась с американскими военными на авиабазе Осан, сообщает CNN.

"Для меня было привилегией находиться с американскими героями в форме на земле в Корее под командованием генерала Пола ЛаКамеры, командующего вооруженными силами США в Корее. Во время посещения демилитаризованной зоны/объединенной зоны безопасности (DMZ/JSA) и авиабазы Осан мы передали благодарность Конгресса и страны за патриотическую службу нашим военнослужащим, которые стоят на страже демократии на Корейском полуострове" , — говорится в заявлении Пелоси.

Спикер Палаты представителей сказала, что делегация также посетила Сеул и приняла участие в заседании парламента Южной Кореи. По словам Пелоси, представители Конгресса "подтвердили нашу приверженность альянсу США и Кореи". Кроме того, она провела переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем в формате видеоконференции.

Демилитаризованная зона представляет собой нейтральную зону протяженностью 160 миль примерно в 30 милях к северу от Сеула, которая была создана в соответствии с Соглашением о перемирии в Корейской войне 1953 года. Ее часто называют самой хорошо вооруженной границей в мире.

Напомним, самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа вечером приземлился в столице Тайваня Тайбеи. Пелоси стала самым высокопоставленним американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал визит Пелоси в Тайвань "нецивилизованной кампанией империалистов".

Сама Пелоси заявила, что посетила Тайвань, чтобы дать понять, что США не откажутся от поддержки острова.