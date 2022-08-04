МВД: Россия перебросила на юг Украины до 90% десантных войск

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что Россия перебросила на территорию временно оккупированных южных регионов Украины 70−90% своих десантных войск, сообщает Новое время.

"Я могу подтвердить, что враг перебрасывает очень большие силы на юг нашей страны. В частности, более 70 — 90% десантно-штурмовых войск сейчас находятся непосредственно на юге страны. Эти войска не предназначены для обороны" , — сказал он в комментарии 24 каналу.

Он отметил, что россияне начали понимать последствия контрнаступления украинских сил на юге страны.

Также российскому диктатору Владимиру Путину будет чрезвычайно трудно объяснить, как его «успешная операция» могла привести к тому, что украинские силы начали освобождать оккупированные территории, считает Смирнов.

"Это, возможно, будет нам на руку. Обороняться легче, чем атаковать. Мы возможно сможет нанести еще больше потерь врагу, а потом уже пойти в контрнаступление" , — добавил он

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань подтверждал, что войска РФ перебрасывают десантные подразделения на Херсонское направление.

Президент Владимир Зеленский 31 июля говорил, что армия РФ пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины.

В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.

Ранее в ОК Юг говорили, что россияне во временно оккупированных южных регионах Украины вскоре получат приказ переходить в наступление.