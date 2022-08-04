ОВА: Россия обстреляла несколько районов Харькова, есть пострадавшие
Войска РФ вечером 4 августа обстреляли Харьков, в результате чего, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Telegram он уточнил, что оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам города.
"На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о 3 пострадавших", — пишет он.
Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил в Telegram об артиллерийских обстрелах Салтовского и Индустриального района.
«Под мощным обстрелом Павлово Поле в Шевченковском районе. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего подарка», — пишет он.
По его данным, один человек на Поле пострадал и была повреждена инфраструктура одного из жилых домов.
Блогер Игорь Лаченков опубликовал в Telegram видео обстрелов.
В момент обстрела в области была объявлена воздушная тревога.