ОВА: Россия обстреляла несколько районов Харькова, есть пострадавшие

Войска РФ вечером 4 августа обстреляли Харьков, в результате чего, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Telegram он уточнил, что оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам города.

"На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о 3 пострадавших" , — пишет он.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил в Telegram об артиллерийских обстрелах Салтовского и Индустриального района.

«Под мощным обстрелом Павлово Поле в Шевченковском районе. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего подарка», — пишет он.

По его данным, один человек на Поле пострадал и была повреждена инфраструктура одного из жилых домов.

Блогер Игорь Лаченков опубликовал в Telegram видео обстрелов.

В момент обстрела в области была объявлена воздушная тревога.