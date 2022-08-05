Координационный центр ООН одобрил выход их украинских портов еще трех судов

Совместный координационный центр в рамках Черноморской зерновой инициативы разрешил выход из украинских портов еще трех суден, перевозящих в общей сложности 58 041 тонну кукурузы, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Суда, получившие разрешение на проход через морской гуманитарный коридор, отправятся в плавание сегодня, 5 августа. Сухогруз Polarnet, стоящий на якоре в порту Черноморска, направится в Карасу, Турция. Судно Navistar выйдет из одесского порта с кукурузой, предназначенной для выгрузки в Рингаскидди, Ирландия. Сухогруз Rojen, стоящий на якоре в Черноморске, проследует в британский Тизпорт.

Ожидается, что все три судна выйдут из своих портов в пятницу утром. Сроки могут быть изменены в зависимости от готовности экипажа, погодных условий и других непредвиденных обстоятельств.

Совместный координационный центр также проведет инспекцию сухогруза Fulmar S, следующего в Черноморск. В настоящее время Fulmar S находится на якорной стоянке в зоне досмотра к северо-западу от Стамбула.

Напомним, первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа.